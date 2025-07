Tolle Stimmung und Urlaubsfeeling beim Stadtfest in Neusäß

Das Neusässer Stadtfest ist am Freitag eröffnet worden. Strahlend blauer Himmel, sommerliche Temperaturen und ein buntes Programm lockte die Menschen auf das Gelände rund um den Ägidius-Park. Bereits ab 17 Uhr wurden Kinderschminken und eine Handballwurfstation eröffnet, auch der Bastelkiosk Augsburg war zur Freude der Kinder offen.

Nach der Eröffnungsrede von Bürgermeister Richard Greiner stimmte der Auftritt der Narrneusia auf den Abend und den ersten Hauptact, die Presley-Family, ein. Die Besucher konnten sich an vielen Buden kulinarisch verwöhnen lassen oder bei einem leckeren Cocktail Urlaubsgefühle aufkommen lassen - etwa am Stand der Narrneusia.

Am Samstagabend stehen Voice-Net und SIXtreme auf der Bühne, am Sonntag geht es ebenfalls ab 17 Uhr mit dem Programm weiter. Zum Finale des ersten Festwochenendes spielen ab 20 Uhr die Bananafishbones. Am Donnerstag, 10. Juli, beginnt dann das zweite Stadtfest-Wochenende. Programm im Internet unter neusaess.de/stadtfest. (AZ)