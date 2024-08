So lief Daniela Göttlingers Debüt in der 3. Liga

Seit dieser Saison steht die Schiedsrichterassistentin Daniela Göttlinger vom SV Adelsried in der 3. Liga an der Seitenlinie. Bereits am ersten Spieltag war sie im Einsatz. So lief ihr Debüt im Profibereich der Männer.

Debüt in der 3. Liga vor 3.600 Zuschauern in Sandhausen

Knapp 3.600 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Samstag zum Auftakt der Drittligasaison 2024/25 das Spiel zwischen dem SV Sandhausen und dem VfL Osnabrück. Mittendrin im Geschehen war eine Schiedsrichterin aus Adelsried: Daniela Göttlinger gab als Schiedsrichterassistentin ihr Debüt in einer Herren-Profiliga.

„Ich war bis zum Anpfiff schon ziemlich nervös“, gibt Göttlinger einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Auch die Kulisse habe dazu beigetragen. „Das war schon gewaltig“, sagt die Schiedsrichterassistentin. „Da merkt man schon einen Unterschied zu den Spielen in der Regionalliga.“

Nervosität verflog bei Daniela Göttlinger zum Anpfiff

Göttlinger und ihre Schiedsrichter-Kollegen stellten sich vor Beginn auf eine intensive Partie ein. „Da war viel zu erwarten“, verweist die 32-Jährige auf die Ausgangslage der beiden Mannschaften. Zweitligaabsteiger Osnabrück traf mit Sandhausen auf ein ambitioniertes Team, beide Mannschaften wollen die Spitzenplätze der Liga angreifen.

Zum Start des Spiels sei die Nervosität bei Göttlinger dann aber verflogen. „Ich habe schnell gemerkt, dass sie auch nur Fußball spielen.“ Und auch die Kulisse habe sie gut ausblenden und sich voll auf die Partie konzentrieren können, sagt Göttlinger.

Schiedsrichterassistentin durch Abseitsauslegung unter Hochspannung

Während der Partie, die Sandhausen durch einen Treffer in der 93. Minute mit 1:0 für sich entschied, stand sie ohnehin unter Hochspannung. Das liege vor allem an der Auslegung der Abseitsregelung, sagt sie. Wenn ein Spieler im Abseits steht, bedeutet das nicht immer, dass der Angriff abgepfiffen werden muss.

Vereinfacht gesagt geht es stattdessen um die Frage, ob es sich um aktives oder passives Abseits handelt. Steht ein Spieler im Abseits, greift aber nicht in das Spielgeschehen ein, kann die Partie fortgesetzt werden. „Für mich als Assistentin stellt sich immer die Frage, wann ich eingreife“, erklärt Göttlinger. Dazu stehe sie über das Headset immer in engem Kontakt zum Hauptschiedsrichter. Schlussendlich habe die Assistentin bei ihrem Drittligadebüt aber kein einziges Mal die Fahne heben müssen.

Göttlingers nächster Einsatz im DFB-Pokal Mitte August

Zusammen mit Hauptschiedsrichter Martin Speckner, dem Assistenten Christopher Knauer und dem vierten Offiziellen Tobias Ewerhardy bildete Daniela Göttlinger am Samstag das Schiedsrichtergespann. Genau in dieser Konstellation werden die Schiedsrichter die ganze Saison über gemeinsam im Einsatz ein. „So soll sich untereinander Routine einspielen“, erklärt Göttlinger. Ihren nächsten Einsatz hat sie voraussichtlich in der ersten Runde des DFB-Pokals in eineinhalb Wochen.