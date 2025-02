Polizei ermittelt nach Vorfall an AfD-Wahlkampfstand in Gersthofen

Nach einem Vorfall am Stand der AfD in Gersthofen ermittelt die Polizei unter anderem wegen Körperverletzung. Die AfD und andere Parteien hatten am Samstag einen Infostand auf dem Rathausplatz aufgebaut. Wie die Polizei am Montag mitteilt, positionierte sich eine Gruppe von Demonstranten vor dem AfD-Wahlkampfstand. Dort kam es mutmaßlich zu einem handfesten Streit, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde.

Laut Polizei wurde ein Passant leicht verletzt

Am Samstag gegen 9.50 Uhr positionierte sich die Gruppe laut Polizei vor dem AfD-Stand auf dem Rathausplatz. Mit Bannern, Sprechchören und Lautsprechern brachten sie ihren Unmut zum Ausdruck, heißt es im Bericht der Beamten. In diesem Zusammenhang kam es zwischen einem Mitglied der Gruppe und einem Passanten, der den AfD-Stand besuchte, zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im Verlauf dieses Streits soll ein Besucher des AfD-Stands geschubst worden sein. Laut Polizei verletzte er sich leicht, als er zu Boden fiel.

In den sozialen Medien macht nun ein Video die Runde, das die AfD-Kandidatin Gabrielle Mailbeck aufgenommen hat. Zu sehen ist die Bezirksrätin und Bundestagskandidatin der Rechtsaußenpartei vor dem Wahlkampfstand ihrer Partei in Gersthofen. „Gerade kommt die Antifa zu uns und stürmt unseren Infostand“, sagt Mailbeck, während sie sich selbst filmt. Im Hintergrund ist eine Gruppe von Protestierenden zu sehen, die vor dem Stand der AfD ein Banner mit der Aufschrift „Gegenmacht von unten bauen“ hochhält. Auf dem Banner ist auch das Logo der Antifa zu erkennen.

AfD-Kandidatin filmt sich und die Protestaktion in Gersthofen

Während Mailbeck in die Kamera spricht, kommt es im Hintergrund des Videos augenscheinlich zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und der Gruppe der Protestierenden. Lautes Gebrüll ist zu hören. Dann ist zu sehen, wie der Mann mittleren Alters am Boden liegt. Das von Mailbeck aufgenommene Video wurde mehrfach geschnitten. Wie es dazu kam, dass der Mann auf dem Boden landete, zeigt es nicht. Später behauptet der Mann im Video, er sei von einem der Protestierenden geschubst worden, weshalb er mit dem Kopf auf den Boden gefallen sei. Eine der Protestierenden behauptet im Video dagegen: „Niemand hat ihn angefasst. Er ist einfach umgefallen.“

Laut Polizeibericht verließen die Protestierenden den Rathausplatz nach dem Eintreffen der Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle soll eine der Teilnehmerinnen mehrere Beamte als „Bastarde“ beleidigt haben. Den Demonstranten wurde ein Platzverweis erteilt, dem sie auch nachkamen. Die Polizei ermittelt nunmehr wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz, Körperverletzung und Beleidigung.

Auch in Schwabmünchen rückte die Polizei zu einem AfD-Stand an

Erst vor gut einer Woche kam es auch in Schwabmünchen zu einem Polizeieinsatz an einem Infostand der AfD. Auch dort hatten sich Protestierende versammelt, die von der Polizei der Antifa zugeordnet werden. Die Demonstranten versuchten, die Arbeit am Stand durch lautes Rufen zu stören. Die Aktion war laut Polizei nicht angemeldet. Die Polizei Schwabmünchen habe Kräfte aus Augsburg anfordern müssen, um die Standbetreiber der AfD von den Gegendemonstranten zu trennen. Kurzzeitige Unruhe herrschte, als ein Passant den Hitlergruß zeigte. Der Passant müsse mit einer Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen rechnen, teilt die Polizei nach dem Vorfall in Schwabmünchen mit.