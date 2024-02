Landkreis Augsburg

Demos im Landkreis Augsburg: Was ist erlaubt – und was nicht?

Plus Allein in den ersten Wochen des Jahres wurden im Kreis Augsburg mehr Demos angemeldet als im gesamten Vorjahr. Die Polizei erklärt, welche Regeln dabei gelten.

Von Philipp Kinne

Bauern-Proteste, Tarifstreiks, Demos gegen Rechtsextremismus – aktuell wird so häufig demonstriert wie lange nicht mehr. Auch im Augsburger Land. Dort wurden allein in den ersten vier Wochen des noch jungen Jahres so viele Demonstrationen angemeldet wie im gesamten Jahr zuvor. Das geht aus einer Nachfrage unserer Redaktion beim Landratsamt hervor. Worum es bei den Protesten ging? "Umweltschutz, Agrardiesel, Tarifmaßnahmen", fasst eine Sprecherin der Behörde zusammen. Die Veranstaltungen verliefen laut Polizei insgesamt friedlich, die Demonstrierenden hielten sich an die Spielregeln. Aber wie sehen die eigentlich aus?

Wie melde ich eine Demonstration an?

Die wichtigste Voraussetzung ist, dass eine Demo vorher angemeldet wird. Das muss laut Landratsamt mindestens 48 Stunden vor Beginn geschehen sein. Dafür findet sich auf der Webseite der Behörde ein Formblatt. Angemeldet werden kann eine Demo grundsätzlich von jedem, es gibt allerdings Grenzen. "Es darf keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung vorliegen", erklärt die Sprecherin des Landratsamts. Und: "Eine Versammlung darf nur friedlich und ohne Waffen erfolgen." Außerdem dürfen sich die Teilnehmenden nicht vermummen.

