Bolsterlang lockt die Breitensportler zur Bergmesse des BLSV

Der Berg hat gerufen und viele kamen: Bei schönen Spätsommerwetter versammelten sich fast 200 Besucher vor der Buchloer Hütte in Bolsterlang, um an der Bergmesse des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV) im Bezirk Schwaben teilzunehmen.

Zu Fuß - oder mit der Gondelbahn

Die Hütte konnte zu Fuß in gut anderthalb Stunden Anstieg erreicht werden, wobei die Gondelbahn eine leichtere Alternative bot.

Der Jugendpfarrer Andre Harder zelebrierte den Gottesdienst, er wurde musikalisch von einer Delegation der Stadtkapelle Buchloe sowie den Immenstädter Alphornbläsern begleitet. Die Helfer der Co-Veranstalter VfL Buchloe und der Kolpingfamilie Buchloe sorgten für eine reibungslose Organisation. (Norbert Graßmeier)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!