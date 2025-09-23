Icon Menü
Der BLSV veranstaltet eine Bergmesse in Bolsterlang

Neusäß

Bolsterlang lockt die Breitensportler zur Bergmesse des BLSV

Mehr als 200 Besucher kommen zur Veranstaltung des BLSV-Bezirks Schwaben an die Buchloer Hütte.
    Aufmerksam verfolgten die Teilnehmer den Gottesdienst.
    Aufmerksam verfolgten die Teilnehmer den Gottesdienst. Foto: Norbert Graßmeier

    Der Berg hat gerufen und viele kamen: Bei schönen Spätsommerwetter versammelten sich fast 200 Besucher vor der Buchloer Hütte in Bolsterlang, um an der Bergmesse des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV) im Bezirk Schwaben teilzunehmen.

    Zu Fuß - oder mit der Gondelbahn

    Die Hütte konnte zu Fuß in gut anderthalb Stunden Anstieg erreicht werden, wobei die Gondelbahn eine leichtere Alternative bot.

    Der Jugendpfarrer Andre Harder zelebrierte den Gottesdienst, er wurde musikalisch von einer Delegation der Stadtkapelle Buchloe sowie den Immenstädter Alphornbläsern begleitet. Die Helfer der Co-Veranstalter VfL Buchloe und der Kolpingfamilie Buchloe sorgten für eine reibungslose Organisation. (Norbert Graßmeier)

