Kurz nach seinem 76. Geburtstag Mitte Februar ist in dieser Woche Alfons Weigl aus Augsburg gestorben. Er galt als Disco-Patriach in der ganzen Region und war entsprechend bekannt. Mehr als vier Jahrzehnte lang betrieb er Diskotheken im Großraum Augsburg. Seine Sound-Factory in Gersthofen zählte zu den größten im süddeutschen Raum. Bis zu 2000 Menschen feierten dort.

