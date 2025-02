Der Faschingswagen der Gersthofer Party-Freunde

Das Motto der Gersthofer Party-Freunde auf ihrem Faschingswagen lautet heuer PflegeNOTstand. Auf ihrem Faschingswagen ist groß zu lesen: „Pflege in Not – unser sicherer Tod?!“ Dabei geht es ihnen darum, dass sowohl in Pflegeheimen als auch in Krankenhäusern das Personal fehlt. Dieser Mangel betrifft nicht nur die Pflegebedürftigen, sondern auch die pflegenden Personen, die sich zu Tode schuften. So leuchten auf den Wagenseiten rote Lichter, denen die Pflegerin gar nicht mehr hinterherkommt. Der Wagen ist zu sehen beim Kinderfaschingsumzug in Gersthofen am Samstag, 1. März um 14 Uhr, beim Faschingsumzug in Zusmarshausen am Sonntag, 2. März, um 13 Uhr, und beim Finale in Gablingen beim Umzug am Faschingsdienstag, 4. März, um 14.14 Uhr. (AZ)

