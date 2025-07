Was Sie rund um das Spiel des FCA in Gersthofen wissen müssen

Der FC Augsburg erlebt derzeit einen noch nie dagewesenen Medienrummel. Im Mittelpunkt des Interesses steht der neue Trainer Sandro Wagner. Dass der bisherige Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft seinen ersten öffentlichen Auftritt mit seiner Mannschaft ausgerechnet in der Gersthofer Sportarena haben wird, löst nicht nur beim TSV Gersthofen Begeisterung aus. Weil im Rosenaustadion, wo dieses erste Testspiel in den letzten Jahren immer stattfand, der Rasen getauscht wird, ist man vor die Tore der Stadt Augsburg ausgewichen. Das Spiel am Samstag (Anpfiff 14 Uhr, Stadionöffnung ab 12 Uhr) ist ausverkauft. 3.000 Zuschauer sind zugelassen. Das vorhergesagte Sommerwetter könnte dabei zum Problem werden.

Denn direkt neben der Sportarena liegt die Gerfriedswelle. Das Erlebnisbad erfreut sich bei schönem Wetter ebenfalls regem Zuspruch. Da sind an den Wochenenden schon ohne Fußballspiel die Parkplätze äußert knapp. Deshalb fordern nicht nur die Verantwortlichen des FC Augsburg dazu auf, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad anzureisen. Von Seiten des TSV Gersthofen wird der neue Festplatz, die sogenannte Potenzialfläche, angeboten. „Einlass auf den Parkplatz ist aber nur mit Ticket“, sagt Fußball-Abteilungsleiter und Organisationschef Rico Kornisch. Überhaupt ist es zwecklos, am Samstag ohne Eintrittskarte nach Gersthofen zu kommen. „Das Spiel ist ausverkauft! Die Kassen bleiben geschlossen“, teilt Kornisch mit. Weitere Parkmöglichkeiten gibt es auf der LEW-Fläche zwischen Lech und Kanal oder beim Tennisclub im Auwald. Für diese Besucherinnen und Besucher wird es einen separaten Eingang auf der Ostseite der Sportarena im Laubenweg geben.

Zusatztribüne auf der Gegengeraden

Auf dieser Seite des Spielfelds, auf der so genannten Gegengerade, wurde mit Unterstützung eines örtlichen Sponsors eine Zusatztribüne für rund 600 Zuschauer aufgebaut. Eine weitere wird hinter dem südlichen Tor auf dem Kunstrasenfeld installiert. „Nur Stehplätze“, sagt Kornisch. Sitzplätze gibt es lediglich auf der Tribüne unter dem Zeltdach. Exakt 550, für die es jedoch keine Reservierungen gibt. Wer zuerst kommt, sitzt zuerst.

Auch rund um das Spiel, bei dem der FC Augsburg nicht nur mit seinen Neuzugängen sondern auch erstmals mit seinem neuen Auswärtstrikot auflaufen wird, wie hinter vorgehaltener Hand zu vernehmen war, ist einiges geboten. Auf dem großen Kunstrasen ist eine Aktionsfläche mit Hüpfburg und Fußball-Dart aufgebaut. Außerdem wird ein Kinderschminken angeboten. Die FCA-Fußballschule hat einen Aktionsstand mit Dribbelparcours, Kleinfeldturnier und weiteren Stationen aufgebaut. In der Halbzeitpause werden von unserer Zeitung die besten Torjäger der Region geehrt. Die erfolgreichen Torschützen erhalten eine Torjägerkanone, die „Kartei der Not“, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, für jeden Treffer eine Spende in Höhe von drei Euro.

Icon Vergrößern 5.000 Zuschauer waren bei den Spielen des TSV Gersthofen in der 1. Amateurliga keine Seltenheit. Hier ein Bild aus dem jahr 1957. Foto: Repro: Augsburger Allgemeine Icon Schließen Schließen 5.000 Zuschauer waren bei den Spielen des TSV Gersthofen in der 1. Amateurliga keine Seltenheit. Hier ein Bild aus dem jahr 1957. Foto: Repro: Augsburger Allgemeine

Bisherige Rekordkulisse 7.000 Zuschauer

Auch wenn der Ansturm auf das Spiel gegen den Bundesligisten FC Augsburg groß ist, mit 3.000 Zuschauern wird man zwar den einen Rekord für die 2005 eröffnete Sportarena aufstellen, an den absoluten Zuschauerrekord in der Geschichte der Gersthofer Fußballer wird man nicht herangekommen. 7.000 Menschen strömten im Jahr 1959 zum Derby gegen Schwaben Augsburg in das alte, 1957 eröffnete, Stadion an die Sportallee. Vor allem die Anhänger des Augsburger Traditionsvereins sorgten per Fahrrad und Omnibus für eine wahre Invasion.