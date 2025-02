Der entfesselte "Der Gott des Gemetzels" auf bairisch

Vielfach ausgezeichnet und von Roman Polanski mit den Weltstars Jodie Forster, Kate Winslet, Christoph Waltz und John C. Reilly in den Hauptrollen verfilmt, stand das Theaterstück „Der Gott des Gemetzels“ (von Yasmina Reza) nun auf dem Spielplan der Stadthalle Neusäß und begeisterte - wenn auch in einer anderen Fassung.

Denn in Neusäß wurde das Stück in einer bairischen Fassung präsentiert. Das verlieh der Inszenierung einen besonderen Charme und machte das Theatererlebnis nahbar. Dabei wurde auf überflüssige Bühnenelemente verzichtet: Küche und Bad etwa wurden durch Tourneekoffer in verschiedenen Größen ersetzt. Dennoch nahmen die Darsteller des Abends - Sebastian Edtbauer, Ina Meling, Cornelia von Fürstenberg und Matthias Ransberger - das Publikum mit in eine durchaus realistische Lebenswelt.

Mit großer Leidenschaft und Hingabe füllte das Quartett seine Rollen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer wurden dadurch sowohl zum Lachen gebracht; einige Szenen führten zum Nachdenken. Ausgangspunkt des Stückes: Zwei achtjährige Buben haben sich geprügelt, einem wurden dabei die beiden Schneidezähne ausgeschlagen. Jetzt treffen sich die Elternpaare, um über den Vorfall wie „zivilisierte Menschen“ zu sprechen: Die Vermögensberaterin Annette und der Rechtsanwalt Alex sind bei der Schriftstellerin Veronika und deren Ehemann Michael, ein Großhändler für Haushaltsartikel, zu Gast.

Die Fassade des Quartetts beginnt zu bröckeln

Die anfangs zivilisierte Fassade beginnt während der Diskussion zu bröckeln. Der Ton wird aggressiver. Die Paare machen sich gegenseitig Vorwürfe, beleidigen sich. Es entwickelt sich weiter ein paar- und partnerübergreifender Streit, der in grotesken Szenen gipfelt. So wird Annette plötzlich schlecht und mit den Worten „„I glab i muas speim“ übergibt sie sich auf die Lieblingsbücher der Gastgeberin. Die wiederum wirft den Inhalt von Annettes Tasche herum. Auch ein Strauß Rosen wird zum Opfer Disputs, sehr zur Unterhaltung des Publikums. In den vorderen Reihen war man nicht vor allem, was flog, sicher.

Im „Gott des Gemetzels" geraten zwei Paare in heftigen Streit. Und plötzlich muss sich eine der beiden Mütter übergeben. Foto: Andreas Lode

Die Aggressionen, die den „Gott des Gemetzels“ in allen Beteiligten freisetzen, zeigen bestehende Schwierigkeiten im Rahmen von Beziehungen. Das Stück ist durchzogen von schwarzem Humor und Absurditäten und wird getragen von pointierten und bissigen Dialogen, die klarmachen, dass Aggression und Gewalt im Menschen begründet ist. So kommentiert Großhändler Michael die Aggressivität Annettes, die sich insbesondere gegen ihren Mann richtet, mit „Des Speim hod eana aber guad do“. Vier exzellente Darsteller boten an diesem Abend in einem Akt ohne Pause eine herausragende Leistung.