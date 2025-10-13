Herbertshofen gestaltet ein Fest für alle Sauerkrautfreunde

Mit seinem traditionsreichen Krauthobeltag ist der Obst- und Gartenbauverein Herbertshofen in die kühle Jahreszeit gestartet. 250 Krautfreunde beteiligten sich diesmal an der Aktion. 70 Zentner Weißkrautköpfe haben die Gartenfreunde dabei verarbeitet.

Seit 33 Jahren gibt es das Fest

Seit nunmehr 33 Jahren bereichert der Krauthobeltag das Vereinsleben des Herbertshofner Traditionsvereins. Der Vorsitzende Günther Wolff unterstreicht: „Wir haben über 500 Mitglieder, sind somit der größte Obst- und Gartenbauverein in der Marktgemeinde sowie der sechstgrößte Gartlerverein im Landkreis Augsburg.“

Die Lieferanten der Krautköpfe und alle Freunde von deftigem Sauerkraut hatten im Vereinsheim der Gartler gleichermaßen die Möglichkeit, in eigener Regie Hand anzulegen, um Sauerkraut für den häuslichen Bedarf herzustellen. Wolff weiß aus der Geschichte zu berichten: „Schon seit Jahrhunderten wird Sauerkraut nicht nur als Medizin und natürliches Heilmittel bei verschiedensten Erkältungskrankheiten genutzt, sondern besonders in der kalten Jahreszeit auf den Mittagstisch gestellt.“

Vielfältige Zubereitungsmöglichkeiten

Bewährte Rezepte aus Omas altertümlichen Kochbüchern, Zutaten wie Wachholderbeeren oder Lorbeerblätter sowie die Beimengung von Weißwein oder Apfelsaft sind nach Kenntnis des Vereinschefs auch bei jüngeren Menschen mittlerweile sehr beliebt. Zwiebeln und Äpfel, so der Vorsitzende, ergäben zusätzliche, belebende Würze für die verschiedensten Geschmacksrichtungen. Besonders beliebt, so der Vorsitzende weiter, sei deftiges Sauerkraut als Beilage zu Schweinebraten, Bratwürsten, Schupfnudeln, Schäufele und Schlachtplatten.

Die Arbeitsmittel der Herbertshofer Gartler beim Krautfest sind Wolff zufolge Originalgeräte aus dem Schwarzwald.

Das Küchenteam bereitete 700 Erntedankküchle zu. Foto: Peter Heider

Insgesamt beteiligten sich 60 freiwillig Helfende an der Krautaktion. Viele bereiteten das Gemüse zur Verwertung zu. Während der Mittagszeit hatten Aktionsteilnehmer und Besucher die Möglichkeit, leckere Gerichte wie Gewürzbraten mit Krautspätzle, Schübling mit Kraut sowie vegetarische Speisen aus der vereinseigenen Küche zu verzehren. Für den Nachmittag bereitet das engagierte Küchenteam 700 Erntedankküchle per Hand zu. Sie wurden zu frisch gepresstem Apfelsaft, Most und Kaffee serviert.

Der gesellige Teil des Fests ging freilich weit über das Hobeln der Krautköpfe und den Verzehr von Köstlichkeiten hinaus. Die Gäste tauschten zum Beispiel jede Menge Sauerkrautrezepte aus. (Peter Heider)

