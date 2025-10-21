Roschmann: Der Preis für Wachstum um jeden Preis

Heute mag man es als Managementfehler bezeichnen, was die Roschmann-Group in Gersthofen in die Krise geführt hat. Im Jahr 2017 war die Firmengruppe für die Beteiligungsgesellschaft RSBG deshalb so attraktiv, weil sie in ihrem Segment weltweit Seltenes leisten konnte. Hohe Gewinne sind das natürliche Ziel jeder Beteiligungsgesellschaft. Und nur ein immer größeres Wachstum kann immer größere Gewinne versprechen.

Das Wachstum von Roschmann ging zu schnell

Doch das ging vielleicht zu schnell und am wirklichen Bedarf des Weltmarkts vorbei. Hinzu kam, dass die Voraussetzungen für die Bauwirtschaft gleichzeitig immer schlechter wurden. Eine Krise nach der anderen spiegelte sich dort besonders seit 2020 wider. Auch wenn die Eigentümer noch versuchten zu reagieren, war das für den so bekannten und bedeutenden Teil des Unternehmens, Konstruktionen aus Stahl und Glas, nicht mehr hilfreich.

Die Auflösung der Firma ist bitter für viele Familien

Das ist bitter für den Wirtschaftsstandort Gersthofen, der eines seiner Aushängeschilder verliert. Noch härter trifft es freilich jene hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Familien, die nun ihren Arbeitsplatz verlieren.Ihr einziger Trost: In der Region Augsburg suchen trotz Wirtschaftskrise andere Unternehmen weiterhin Fachpersonal.