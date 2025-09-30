Die Beste schafft beim Sommerleseklub in Oberschöneberg 33 Bücher

So viele Kinder und Jugendliche wie diesmal hat es beim Sommerleseklub “Lesen was geht“ in Oberschöneberg schon sehr lange nicht mehr gegeben. Zum Abschluss der Aktion gab es in der Bücherei ein großes Fest mit den Kindern und ihren Familien. Die knapp 30 teilnehmenden Kinder konnten es selbst kaum fassen, dass sie während der Aktion fast 250 Bücher gelesen haben.

Drei Kinder dürfen ins Panoramabad

Einen Sonderpreis erhielt Johanna Wirth als Meistleserin. Die Grundschülerin schaffte 33 Bücher. Die Gewinner der drei Hauptpreise dürfen in der nächsten Badesaison ins Panoramabad Dinkelscherben. Jedes Kind, das mindestens drei Bücher gelesen hatte, bekam eine Urkunde überreicht und jedes Kind, das zum Fest kam, erhielt einen Teilnehmerpreis. Krönender Abschluss war ein Kinoabend mit Getränken und Popcorn für alle Familien. (AZ)

