Ein Arzt aus Meitingen spendet dem Templerorden ein Ultraschallgerät

Eine Delegation aus Deutschland unter Führung des Generalgroßpriors Cosmin Todorut hat am Herbstkonvent des Tempelritter-Großpriorats Österreich auf Burg Lockenhaus im Burgenland teilgenommen. Der Leiter der gerade erst eröffneten Komturei Eichstätt, der im Meitinger Ortsteil Langenreichen lebende Wolfgang Wimmer, überreichte bei dieser Gelegenheit ein mobiles Ultraschallgerät. Gespendet hatte es ein befreundeter Arzt aus Meitingen, Dr. Michael Honikel.

Der österreichische Generalgroßprior Manfred Augustin lobte in seinem Rückblick auf das jüngste Weltkonvent des Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH - Orden der Tempelritter) in Augsburg die perfekte Organisation und den Ablauf der Veranstaltung.

Wimmer zeigt sich beeindruckt

Wimmer erinnerte in seiner Rede daran, dass für ihn persönlich das Konvent in Schlierbach die erste Teilnahme an einer Veranstaltung des Templerordens in Österreich gewesen war. Er zeigte sich sehr beeindruckt von der Aktivität der Ordensmitglieder in Sachen Hilfsdienste in bedürftige Länder. Diese Erkenntnis habe Augustin beim Weltkapitel in Augsburg noch verstärkt. Wie also praktisch helfen?

Im Rahmen der Neueinrichtung der Komturei Bertrand de Blanquefort Eichstätt fand Wimmer bei Honikel ein offenes Ohr. Der Arzt stiftete aus seinem Praxissortiment ein mobiles Ultraschallgerät, Wimmer brachte es nun mit ins Burgenland. Schmunzelnd sagte er, das Gerät warte in seinem vor der einst in Templerbesitz befindlichen Burg Lockenhaus geparkten Auto nur darauf, übergeben zu werden. Er bezeichnete das Ultraschallgerät als „kleinen Beitrag des Großpriorats Deutschland zu den Hilfslieferungen des Templerordens Österreich in bedürftige Länder“.

Ultraschallgerät in Ungarn übergeben

Unter dem Beifall der Zuhörer bedankte sich Augustin und sicherte eine baldige Auslieferung an eine entsprechende Einrichtung in Ungarn zu. Diese wurde nun tatsächlich bereits vollzogen. (Peter Heider)

