Hier hat der VdK wirklich Grund zu guter Laune

Annemarie Probst bleibt an der Spitze des VdK-Ortsverbands Meitingen-Biberbach-Westendorf. Die Wahl des Vorstands für die kommenden vier Jahre sowie Ehrungen langjähriger Mitglieder standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung. Die Teilnehmerzahl im Gasthof Neue Post war aus Sicht des Verbands erfreulich.

Was der VdK-Ortsverband leistet

Als besonders relevante Themen in ihrem Bericht behandelte Probst, die seit zehn Jahren an der Spitze des Ortverbands steht, Inklusion, Pflege und Behinderung. Diese Themen standen nach Angaben der Kreisrätin, Marktgemeinderätin und ehemaligen Bezirksrätin auch bei Veranstaltungen wie dem Runden Tisch oder dem Tag der Behinderung im Mittelpunkt der Gesprächsrunden. In jedem Jahr wurde eine Muttertagsfeier abgehalten und ein Nikolausfrühstück organisiert. Auch die Informationstätigkeit wurde nicht vernachlässigt, versicherte Probst. Im Rahmen der Pflegekampagne sei an einem Infostand am Meitinger Wochenmarkt Öffentlichkeitsarbeit betrieben worden.

Erfreulich fand Probst, dass der VdK-Ortsverband in den vergangenen Jahren einen regen Mitgliederzuspruch verzeichnen kann. „2017 hatten wir 218 Mitglieder, heute zählen wir 302 Ortsvereinsangehörige“, freute sich die Vorsitzende.

Laut Georg Böck, Vorsitzender des VdK-Kreisverbands Dillingen-Wertingen, ist der VdK eine bundesweite Einrichtung und Stütze der Gesellschaft. Er setzt sich für die Belange von Menschen ein, die Hilfe brauchen, wobei Schwerbehinderung und Pflege an erster Stelle stehen.

Mit Freude registrierte Böck die Anwesenheit von Meitingens Bürgermeister Michael Higl. „Das zeigt Wertschätzung“, urteilte er.

Higl seinerseits lobte den Sozialverband mit den Worten: „Auf den Nächsten zu schauen und Probleme der Menschen in den Griff zu bekommen ist dem VdK sehr wichtig.“ Weiter sagte der Rathauschef: „Der VdK sorgt für ein gutes Miteinander und leistet Hilfe, um die Sorgen von betroffenen Menschen in den Griff zu bekommen und zu beweisen, dass diese Leute auch in der Not nicht vergessen werden.“

Es war die erste Generalversammlung des Ortsverbands seit sechs Jahren, wie die Vorsitzende bereits zur Begrüßung betonte: „Nach 2019 konnten wir wegen Corona und aus privaten Anlässen keine Jahreshauptversammlungen abhalten“, sagte Probst. (Peter Heider)

Gewählt

1. Vorsitzende: Annemarie Probst

2. Vorsitzender: Herbert Quis

Kassierer: Herbert Quis (vorübergehend neu)

Beisitzer: Armin Nagl, Stefan Kaiser (beide neu)

Gewürdigt

30 Jahre: Bernhard Brommer

25 Jahre: Ernst Brötje, Jutta Brötje, Karl Zerle, Josef Vogt, Josef Radda , Alfred Häusler

20 Jahre: Gregor Behringer, Herbert Heider, Herbert Quis

