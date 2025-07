Wenn Jugendliche besonders viel Unterstützung benötigen

Irgendwann trifft es jeden jungen Menschen. Beim einen ist diese Zeit anspruchsvoll, bei der anderen macht sich die Phase kaum bemerkbar. Die Pubertät ist eine Zeit der unabwendbaren Veränderungen. Und sie stellt besonders Jugendliche mit Behinderungen vor eine heftige Herausforderung, wie nun eine Veranstaltung in Meitingen gezeigt hat. Unter dem Motto „Pubertät bei Kindern mit Beeinträchtigung“ lud der Verein FamilienAuszeit Meitingen (FAM) mit seiner Vorsitzenden Heike Rabas ins Johannes-Gemeindehaus ein. Referentin war die Psychologin Antje Philippen.

Die große Suche nach dem Ich

„Pubertät ist eine besondere Lebensphase, in der sich Kinder zu jungen Erwachsenen entwickeln“, erklärte die Psychologin den vielen Besuchern. Sie sei aber beileibe nicht nur geprägt von körperlichen Veränderungen. Während Kinder in der „sozialen Pubertät“ lernen, selbstständiger und damit unabhängiger von ihren Eltern zu werden, bezeichnet die „biologische Pubertät“ den Eintritt der sogenannten Geschlechtsreife. Die Pubertät, so erläuterte Philippen, „ist auch die große Suche nach dem Ich“. Jugendliche mit Behinderung seien dabei besonderen Risikofaktoren ausgesetzt, zu denen negative Körpererfahrungen oder ablehnende Reaktionen seitens ihrer sozialen Umwelt zählen.

Mitglieder des Graffiti-Vereins Die Bunten aus Augsburg demonstrierten im Rahmenprogramm des Referats Schablonentechnik und den richtigen Umgang mit Spraydosen. Bei einem Workshop bestand für Teilnehmende die Möglichkeit, sich künstlerisch zu entfalten.

Die Vorsitzende des noch jungen Vereins FamilienAuszeit zeigte sich von der großen Besucherresonanz beeindruckt und wies darauf hin, dass die Veranstaltungen nach der Sommerpause im August auch weiter monatlich fortgesetzt werden. Nähere Informationen zum aktuellen Thema gibt Heike Rabas unter der Mobiltelefonnummer 0151-57347845. (Peter Heider)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!