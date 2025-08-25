Der Verkehr in Neusäß rollt wieder - Straßensanierung abgeschlossen

Weil sich immer mehr Risse im Asphalt der Ortsumfahrung bildeten, musste die Straße saniert werden. Autofahrer dürfte das bemerkt haben. Während der Bauzeit staute es sich in Neusäß gewaltig. Nun rollt der Verkehr wieder.

Christof Geiger, Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt Augsburg, freut sich: „Die Sanierung der Staatsstraße 2032 und der Entlastungsstraße GA 561 ist schnell und zeitgerecht vonstattengegangen. Dies war vor allem aufgrund der guten Zusammenarbeit zwischen der Stadt Neusäß und dem Staatlichen Bauamt Augsburg möglich.“

Die Stadt Neusäß gibt 300.000 Euro für die Straßensanierung aus

Während der Teil zwischen Hauptstraße und nördlichem Kreisverkehr der Entlastungsstraße im Zuständigkeitsbereich der Stadt Neusäß liegt, ist das Staatliche Bauamt für den Teil zwischen Hauptstraße und der Schmutterbrücke in Hammel auf der Staatsstraße 2032 zuständig. Gemeinsam wurde in derselben Belastungsklasse saniert, wie sie für Staatsstraßen nötig ist. Die Kosten bei der Stadt Neusäß beliefen sich auf ca. 300.000 Euro.

Der Verkehr in Neusäß rollt wieder. Foto: Marcus Merk

Die Entlastungsstraße Neusäß wurde im Dezember 1999 nach mehrjähriger Bauzeit fertiggestellt. Die Baukosten lagen damals bei 33.767.000 D-Mark. Die 3,67 Kilometer lange Umfahrung von Neusäß mit einem 452 Meter langen Tunnel, vier Brücken und 1.450 Meter Lärmschutzwällen hat seitdem wesentlich zur Verkehrsentlastung der Hauptstraße in Neusäß beigetragen. Aktuell passieren täglich rund 16.000 Fahrzeuge die Innenstadt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Neusäß. (AZ, kinp)