"950 Jahre Deubach": Auftakt ins große Jubiläumsjahr

Zweimal musste das Ortsjubiläum verschoben werden. Doch jetzt fiel der Startschuss zur großen 950-Jahr-Feier in Deubach.

Schirmherr Max Strehle, die Festredner Engelbert Kugelbrey, Bürgermeister Jürgen Mögele und Kreisheimatpflegerin Claudia Ried sowie die rund 150 Besucher richteten ihre Blicke immer wieder hoffnungsvoll nach oben. Aufgrund der Corona-Vorsichtsmaßnahmen fand die Auftaktveranstaltung zur 950-Jahr-Feier Deubachs im Freien im ehemaligen Biergarten der Zech-Stuben statt. Es nieselte zuweilen, doch der große Regen blieb aus. Sehr zur Freude der Veranstalter und den aufspielenden Dullbachtaler Musikanten.

Sowohl Engelbert Kugelbrey als auch Claudia Ried attestierten den Organisatoren der Feier und des kulturellen Rahmenprogramms einen langen Atem. Seit Mai 2019 planen die vier Ortsvereine unter Mithilfe von vielen Bürgerinnen und Bürgern mit viel Engagement und Begeisterung das Dorfjubiläum, betonten sie unisono. Jetzt endlich, nach zweimaliger coronabedingter Verschiebung könne es über die Bühne gehen, so Kugelbrey weiter.

Max Strehle ist der Schirmherr für "950 Jahre Deubach"

Schirmherr Max Strehle wies darauf hin, dass sich Deubach im Jubiläumsjahr als wohlgestaltetes, äußerst leistungsfähiges und lebendiges Dorf mit Herz präsentiere. Mit den Festtagen vom 15. bis 17. Juli am Feuerwehrhaus und dem kulturellen Rahmenprogramm würden die Deubacher ihre wechselvolle Geschichte in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken, verdeutlichte der ehemalige Landtagsabgeordnete.

Lob von allen Rednern erhielt zudem die von Franz Nachtrub und Johann Wagner herausgebrachte Ortsgeschichte "Vom Schilfbach zum Dorf". Sie spiegle das Dorf von seinen Anfängen bis heute in komprimierter und gut lesbarer Form wider, hieß es.

Nach dem offiziellen Auftakt des Jubiläums führte Johann Wagner die Besucher durch das historische Deubach. An sieben Informationspunkten erklärte er unter anderem das alte Dorf, dessen Name erstmals in einer Schenkungsurkunde um das Jahr 1070 schriftlich auftaucht, das mehrere Jahrhunderte bis in die 1830er-Jahre existierende Schloss, die den Ort prägende Adelsfamilie Zech, den ehemaligen Verlauf des Dullbachs und die Besiedlung des Orts.

Die musikalische Gestaltung der Eröffnungsfeier übernahmen die Dullbachtaler Musikanten. Foto: Stefan Riegg

Anlaufstationen waren unter anderem die 1905 eingeweihte Alte Schule, in der viele Deubacher Generationen unterrichtet wurden und die 1408 mit dem Schloss erbaute Kapelle St. Gallus. Johann Wagner verwies auch auf einen alten, allerdings 1966 eingestellten Brauch, den "Stillstand". Dahinter verbarg sich das Verlesen der neuesten Gemeindenachrichten. Dazu trafen sich nach dem sonntäglichen Gottesdienst vor allem die Männer an der "Bächlabruck", heute Ecke Willishausener/Hausener Straße.

Die nächste Führung in Deubach ist am 22. Mai

Das nächste kulturelle Rahmenprogramm wartet am Sonntag, 22. Mai, um 15 Uhr mit einer Führung in der Kapelle St. Gallus auf. Referent ist Pfarrer Manfred Gromer. (AZ)