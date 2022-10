Blinker übersehen: Zusammenstoß in Deubach

Ein Transporter der Straßenmeisterei ist in Deubach mit einem Auto zusammengestoßen.

Ein Missverständnis hat am Montag in Deubach zu einem Unfall geführt. Wie die Polizei mitteilt, war morgens gegen acht Uhr ein 61-jähriger Fahrer eines Opel-Kleintransporters der Straßenmeisterei mit aktivierter Warnbalkenanlage in der St.-Gallus-Straße unterwegs.

Auf Höhe der Herman-Löns-Straße in Deubach wollte der Mitarbeiter wenden, holte noch etwas nach rechts aus, blinkte links und begann das Wendemanöver. Die nachfolgende 31-jährige Alfa-Fahrerin nahm laut Polizei den Blinker übersehend an, dass der 61-Jährige anhalten würde, weshalb die Frau zum Überholen ansetzte. Bei der unausweichlichen Kollision mit dem Opel wurde ein Gesamtschaden von 6500 Euro verursacht. (kar)