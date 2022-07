950-Jahr-Feier: Deubach ist drei Tage lang im Ausnahmezustand

950-Jahr-Feier: Vom 15. bis 17. Juli gibt es einen Festbetrieb. Der CCD Deubachia ist ebenso dabei wie die Partyband Die Hurlacher und eine Oldtimer-Präsentation.

Zweimal musste die 950-Jahr-Feier Deubachs wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Doch nun steht dem Jubiläum nichts mehr im Weg. Das Fest geht von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Juli, über die Bühne. Gefeiert wird auf dem Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus. Darüber hinaus haben die Organisatoren ein Rahmenprogramm aufgestellt.

Startschuss ist am Freitag, 15. Juli, um 18 Uhr mit der offiziellen Festeröffnung durch Schirmherr Max Strehle. Dazu hat sich auch ein Böllerschütze angesagt. Musikalisch unterhalten die Ziemetshauser Musikanten. Als kulinarische Spezialität gibt es Ochs vom Spieß sowie ofenfrische Speck- und vegetarische Kartoffelfladen aus einem eigens dafür herbeigeschafften Backofen.

Es gibt ein Wiedersehen mit dem CCD Deubach

Am Samstag beginnt der Festbetrieb um 14 Uhr mit einem bunten Kinderprogramm, das unter anderem eine Hüpfburg und eine Kinderkegelbahn beinhaltet. Für die Umrahmung sorgen die Dullbachtaler Musikanten. Ein Wiedersehen gibt es auch mit dem Carnevals-Club Deubach, CCD Deubachia, und seinem Fanfarenzug. Sowohl der Hofstaat der Erwachsenen als auch der Kinder geben ein Stelldichein. Ebenfalls machen am Nachmittag historische PS-Schätze auf vier Rädern halt. Die liebevoll gepflegten Modelle dürfen die Herzen aller Oldtimerliebhaber höherschlagen lassen. Neben Kaffee und Kuchen gibt es zahlreiche Speisen aus früheren Zeiten und wie bereits am Vortag ofenfrische Speck- und vegetarische Kartoffelfladen.

Um 19 Uhr packen Die Hurlacher ihre Instrumente aus. Die 16-köpfige Stimmungs- und Partyband präsentiert ein sehr breit gefächertes Repertoire, das von Blasmusik über Swing, Schlager und Oldies bis hin zu Rock- und Popklassikern reicht. Mit dabei ist auch Die andere Feierwehrkapell'n. Die Formation aus den Stauden um "Kommandant" Hubert Karlinger sorgen mit ihrer Mischung aus Blasmusik, Kabarett und humorvollen Moderationen für bissige und scharfzüngige Einlagen.

Für musikalische Unterhaltung ist bestens gesorgt. Für schmissige Stimmung garantieren unter anderem Die Hurlacher. Foto: Melanie Gotschke

Das Finale am Sonntag, 17. Juli, leitet wieder ein Böllerschütze ein. Um 8.45 Uhr macht er auf den Start des Kirchenumzugs an der Alten Schule aufmerksam. Der Gottesdienst wird um 9 Uhr im Festzelt zelebriert. Den anschließenden Frühschoppen und Mittagstisch begleiten die Dullbachtaler Musikanten.

Die 950-Jahr-Feier Deubachs wartet aber noch mit anderen Überraschungen auf. So werden am 16. und 17. Juli, am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr in den Zech-Stuben eine Fotoausstellung unter dem Motto "Die ersterwähnten 41 Häuser - Feuerstellen in Deubach", ein Film über das alte Deubach und archäologische Funde aus dem Ort und der Umgebung gezeigt. Am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr gibt es zudem zwei Kurzvorträge im Gewölbekeller mit dem Thema: "Das Deubacher Schloss und die Ortsherren Langnauer und Zech".

Das historische Juwel Deubachs schlechthin: die ehemalige Schlosskapelle St. Gallus. Foto: Siegfried P. Rupprecht

Noch bis in den Dezember sind Veranstaltungen geplant

Da der Festplatz sich am Feuerwehrgerätehaus befindet und die Fotoausstellung in den Zech-Stuben stattfindet, wird für die Besucher zu den beiden Örtlichkeiten ein Shuttlebus eingesetzt.

Auch nach dem dreitägigen Fest geht das kulturelle Rahmenprogramm weiter. Am Sonntag, 9. Oktober, wird ein Bildervortrag abgehalten zum Thema "Deubach früher und heute" und am Sonntag, 13. November, ein Referat über "Die Geschichte Deubachs in der Nachbarschaft der Reichsstadt Augsburg". Beide Veranstaltungen beginnen um 15 Uhr in der Mehrzweckhalle der Alten Schule.

Beendet wird die Jubiläumsfeier am Sonntag, 18. Dezember, um 17 Uhr mit einem weihnachtlichen Konzert in der ehemaligen Schlosskapelle St. Gallus. Geplant ist auch ein neuer Termin für die im Mai verschobene Kirchenführung.