Deubach

vor 33 Min.

Deubacher haben viele Fragen zum Verkauf der Zechstuben

Plus Mit Unterschriften hatten sich die Deubacher diesen Termin erkämpft. Jetzt hat die erste Bürgerversammlung stattgefunden. Viele hatten vor allem Fragen zu den Zechstuben.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Dass es in Deubach schon lange gärt, ist bekannt. Der Verkauf der Zechstuben an einen Investor, der nur Wohnungen bauen möchte, hat bei einigen Bürgern für Verdruss gesorgt. Und der Umbau der Alten Schule zum neuen Bürgerhaus kommt wegen der Schimmelbelastung nicht voran. Eine Bürgergruppe hatte Bürgerversammlungen mit einer Unterschriftenaktion bei der Gemeinde Gessertshausen eingefordert. Die Erste fand in der Alten Schule in Deubach statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

