Ein Blick hinter die Kulissen des "Doms von Deubach"

Plus Im Rahmen der 950-Jahr-Feier des Ortes erfrolgt eine Führung durch die ehemalige Schlosskapelle. Unter dem Langhaus befindet sich die Gruft der Verstorbenen der Adelsfamilie Zech.

Die Kapelle St. Gallus ist eine der wenigen historischen Gebäude in Deubach. Im Rahmen des Kulturprogramms zur 950-Jahr-Feier des Ortes findet am Sonntag, 22. Mai, eine Führung durch die Kirche statt. Beginn ist um 15 Uhr.