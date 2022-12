Ein stimmungsvolles Finale zur 950-Jahr-Feier in Deubach

Plus Zum Abschluss der 950-Jahr-Feier Deubachs sorgen Julia Tiecher, Pfarrer Manfred Gromer und die Dullbachtaler Musikanten in der Kapelle St. Gallus für Weihnachtszauber.

Ein besseres Finale hätten sich die Verantwortlichen zum Abschuss des kulturellen Rahmenprogramms der 950-Jahr-Feier Deubachs nicht wünschen können. Musicaldarstellerin Julia Tiecher, die Dullbachtaler Musikanten und Pfarrer Manfred Gromer begeisterten beim Adventskonzert in der festlich geschmückten Kapelle St. Gallus mit einer künstlerisch anspruchsvollen Darbietung, bei der die Spiel- und Gesangsfreude nur so pulste.