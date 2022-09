Deubach

Ein Weinkenner und Freund der Vereine führt den Edeka-Markt in Deubach

Roland Vogel ist Chef im Edeka Wagner in Deubach. Er will das Geschäft im Sinne seines Vorgängers Johann Wagner weiterführen.

Plus Roland Vogel will den Edeka-Markt in Deubach im Sinne seines Vorgängers Johann Wagner weiterbetreiben. Er ist mehr im Ort als nur Versorger mit Lebensmitteln.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Genau 70 Jahre ist es her, als Dora Wagner am 1. Dezember im jetzigen Wohnhaus an der St.-Gallus-Straße 22 den Wagner-Markt Deubach eröffnete, den ihr Sohn Johann Wagner 1977 übernahm. Er begann den Markt im Laufe der Jahre zu modernisieren und auszubauen. 30 Jahre später begann der heutige Leiter des Markts, Roland Vogel, seine Lehre in dem kleinen Supermarkt in Deubach.

