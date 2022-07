Endlich: Deubacher feiern ausgelassen ihr Dorfjubiläum

Plus Der Ortsteil von Gessertshausen ist über 950 Jahre alt. Bei der Feier gab es jede Menge Abwechslung, von einer glitzernden Traumwelt bis zu alten Traktoren.

Geschafft! Den Mitgliedern des Organisations- und Helferteams sah man die Freude und Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Zwei Mal musste die 950-Jahr-Feier Deubachs wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Doch nun ging am Wochenende drei Tage lang auf dem Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses die Post ab. Die Besucher und Besucherinnen strömten, feierten und genossen die musikalischen, kulinarischen und kulturellen Schmankerln. Daneben war noch der eine oder andere Hingucker vertreten.