Fahrfehler führen in Deubach zu Unfall mit hohem Sachschaden

Ein 62-Jähriger nimmt einer 22-Jährigen in Deubach die Vorfahrt, weil die junge Frau den Blinker falsch setzt. Es kommt zum Zusammenstoß.

Einen erheblichen Sachschaden hat es nach zwei Fahrfehlern am Dienstag in Deubach gegeben. Ein 62-Jähriger Mercedes-Fahrer wollte um 19.30 Uhr von der Willishauser Straße nach links in die St.-Gallus-Straße einbiegen.

Gleichzeitig kam ihm eine 22-jährige Citroën-Fahrerin entgegen, die zwar Vorfahrt hatte, aber versehentlich den Blinker falsch gesetzt hatte. Der 62-Jährige nahm daher laut Polizei irrtümlich an, dass die junge Frau abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß kam es zu einem Gesamtsachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. (thia)