Fahrräder, die in Döpshofen gefunden wurden, stammen aus Deubach

Zwischen den Vermummten, die in Döpshofen gefilmt wurden und den gestohlenen Fahrrädern besteht laut Polizei wohl ein Zusammenhang.

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Montag (22 Uhr) bis Dienstag (19.30 Uhr) zwei Fahrräder der Marke Cube aus einem Grundstück in der Peter Rosegger-Straße in Deubach. Die Fahrräder wurden am Dienstag gegen 20.15 Uhr in Döpshofen aufgefunden. Vermutlich besteht ein Zusammenhang mit den beiden vermummten Personen, welche am frühen Dienstagmorgen in Döpshofen festgestellt wurden. Dort sind zwei maskierte Personen in der Nacht auf Dienstag von einer Überwachungskamera gefilmt worden, als sie eine unversperrte Garage betraten. Gestohlen wurde nichts, aber in der Nähe sind jene zwei Fahrräder gefunden worden. Die Polizei Zusmarshausen vermutet, dass ein Zusammenhang mit den beiden Vermummten besteht. (AZ)

Lesen Sie dazu auch