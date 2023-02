Fasching in Deubach: Der letzte Umzug der Saison strahlt sonnenhell

Bestes Wetter in Deubach beim Gaudiwurm. 43 Gruppen und Wagen ziehen durch die Straßen. Das Publikum freut sich nach zwei Jahren ohne diese Veranstaltung.

Sonnenbrille statt Mütze und Handschuhe: Auch nach zwei Jahren Gaudiwurm-Pause steht in Deubach der gute Draht zum Wetter: Bei strahlendem Sonnenschein zog der letzte Umzug der Saison im westlichen Landkreis durch die Straßen von Deubach. Kein Wunder, dass der Hofstaat der veranstaltenden CCD Deubachia von seinem Wagen ebenso strahlte. Samt Prinzenpaar Manuela und Daniel, Kinderprinzenpaar Emilie und Luca sowie Kinderhofstaat, Garde und Fanfarenzug führten sie den Gaudiwurm an. Und wer da aus Deubach nicht dabei war, der stand an der St-Gallus-Straße und schaute zu. Genau wie die üblichen Hunderten Besucher und Besucherinnen aus Gessertshausen und den Diedorfer Ortsteilen, die zum Teil sogar bei einem Spaziergang herübergekommen waren.

Bei ihnen stellt sich die Frage nicht, welches Kostüm sie tragen sollen. Die Deubacher Höllahexa sind immer mit Maske, Kopftuch und Kehrbesen unterwegs. Foto: Marcus Merk

Deubach mag ein kleiner Ort für so einen großen Umzug mit in diesem Jahr 43 Gruppen, Fanfarenzügen und Wagen sein. Und doch fehlt nie die lokale Note. In diesem Jahr waren es gleich mehrere. Die Gruppe Scherer/Schmid war als Bauhof unterwegs, einmal mit Kindern, einmal mit Senioren, um selbst die neue Mitte des Gessertshauser Ortsteils zu bauen. Um das Politikum gab es im vergangenen Jahr einige Aufregung. Die gibt es auch aktuell noch um den Bau der Fernverkehrsstrecke der Bahn zwischen Ulm und Augsburg. Dass es auch langsamer geht, zeigt die Wagner-Familie aus Zusmarshausen. Sie ist mit einer Lokomotive der Marke Adler unterwegs, so wie einst auf der ersten Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Fürth. Warum nicht?

Was bringt die Freie Schule wirklich?

Lokalkolorit brachte auch die Feuerwehr aus Maingründel mit. "Maingründel kriegt jetzt eine Schule und lacht, jetzt wird der Unterricht in der Kneipe gemacht", in Anlehnung an den geplanten Einzug einer Freien Schule ins ehemalige Hotel Balnoor. Und dann ist da noch zu lesen, was der eine oder die andere vielleicht wirklich über die Freie Schule denkt, deren Leitmotto vor allem Demokratie ist: "2 x 2 = Sex", ist auf einer kleinen Tafel zu lesen. Da sind die Deubacher Ladies doch etwas entspannter: Als Badenixen, jede mit einem eigenen kleinen Swimmingpool, sind sie dabei.

56 Bilder Das sind die schönsten Bilder vom Gaudiwurm 2023 in Deubach Foto: Marcus Merk

Und warum überhaupt groß verkleiden? Die Feuerwehr Gessertshausen war als sie selbst unterwegs, immerhin ist der Umzug eine gute Möglichkeit, auf das diesjährige 150-jährige Bestehen aufmerksam zu machen. Die Theatercrew aus Willishausen sagt es ganz offen: "Wir wollen nur Werbung machen", steht auf ihrem Wagen. Im nächsten Monat hat schließlich das neue Stück Premiere. Spaß haben sie auf jeden Fall, genau wie das Publikum.

Einige Gruppen sind schon etwas müde

Und doch ist der einen oder anderen Gruppe anzumerken, dass sie schon ein wenig müde ist kurz vor dem Ende der Faschingssaison 2022/23. So kehren die Deubacher Höllahexa ein wenig langsamer in Deubach, vielleicht auch deshalb, weil sie ihren Hexennachwuchs dabei haben. Und selbst die alten Germanen aus Diedorf brüllen ein wenig leiser. Nun haben sie wieder Zeit zum Erholen - bis zum nächsten 11.11.

Lesen Sie dazu auch