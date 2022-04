Jetzt steht dem Jubiläum Deubachs nichts mehr im Weg

Plus Deubach feiert im Juli sein 950-Jahr-Fest. Zudem gibt es das ganze Jahr ein kulturelles Rahmenprogramm und sogar eine kulinarische Zeitreise.

Eigentlich sollte die 950-Jahr-Feier des Ortes bereits vor zwei Jahren über die Bühne gehen. Doch Corona hat die Organisatoren ausgebremst. Jetzt aber ist alles in trockenen Tüchern. Die Jubiläumsfeierlichkeiten gehen von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Juli, am Feuerwehrgerätehaus über die Bühne. Zudem haben die Initiatoren ein interessantes und vielfältiges Rahmenprogramm auf die Beine gestellt.