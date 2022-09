Deubach

vor 50 Min.

Deubacher Nahwärmeversorgung liegt trotz großer Nachfrage im Zeitplan

Plus Der Landwirt und Betreiber einer Biogasanlage Martin Dörle treibt den Ausbau seines Nahwärmenetzes in Deubach kräftig voran. Die Nachfrage ist in diesen Zeiten riesig.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Seit Gas- und Strompreise explodieren, kann sich der regionale Energieanbieter vor Kunden kaum retten. Gerne würde Landwirt Martin Dörle noch mehr in Deubach an sein Nahwärmenetz anschließen, fürchtet aber, bald schon in einigen Ausbaugebieten an die Leistungsgrenze zu stoßen.

