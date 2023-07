Deubach

So läuft der Abriss der historischen Zech-Stuben in Deubach

Seit Dienstagnachmittag läuft der Abriss der historischen Zech-Stuben in Deubach.

Plus Die jahrhundertealten Zech-Stuben im Gessertshauser Ortsteil Deubach werden dem Erdboden gleichgemacht. Der größte Aufwand ist allerdings nicht der Abriss selbst.

Von Jonathan Lyne

Am Dienstagnachmittag rollte der Bagger im Gessertshauser Ortsteil Deubach an. Seine Aufgabe in den nächsten Tagen: die historischen Zech-Stuben im Ortskern dem Erdboden gleichmachen. Der Abriss war unausweichlich, das alte Gebäude einsturzgefährdet.

Der Bagger hat am Ende seines Armes eine Art Zange, den sogenannten Pulverisierer. Dieses Werkzeug ist im Vergleich zu einer Abrissbirne die erschütterungsarme Methode, erklärt Bauunternehmer Christian Wohlrab. Die Nachbarn sowie die angrenzende Kirche sollen möglichst wenig beeinträchtigt werden. Mit dem Pulverisierer reißt der Bagger Teile des Gebäudes heraus und legt sie anschließend in einen Container.

