Deubach

vor 32 Min.

So sehen die neue Wohnungen in den Deubacher Zech-Stuben aus

Plus Geplante Wohnungen in Deubach sind jetzt schon heiß begehrt. Wer dort einziehen könnte und wie sich die hohen Preise auswirken.

Von Jana Tallevi

Es ist das aktuell größte Bauvorhaben in ganz Gessertshausen: In Deubach sollen auf dem Grundstück des ehemaligen Gasthauses Zechstuben Wohnungen entstehen, auf dem freien Grundstück gegenüber an der Ecke Kutzenhausener/St. Gallusstraße Reihenhäuser. Für die Wohnungen wird der Anbau mit dem alten Saal, in dem noch vor wenigen Tagen die Fotoausstellung zur 950-Jahr-Feier des Orts zu sehen war, abgerissen. Auf dem Grundstück sollen dann in mehreren Gebäuden jeweils sechs bis acht Wohnungen entstehen, insgesamt 28. Doch im Ort sind nicht alle überzeugt von dem Vorhaben.

