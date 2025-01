Start in eine närrische Jubiläumssaison

Mit zwei furiosen Prunksitzungen in der Gemeindehalle Kutzenhausen ist die CCD Deubachia in ihre Jubiliäumssaison zum 50-jährigen Bestehen gestartet. Die schmissigen Auftritte der Prinzenpaare, Lotta I. und Lukas III. bei den Kindern, Jasmin II. und Sebastian I. bei den Großen, ihres Hofstaats sowie der Garde mit ihren bunten, fantasievollen Kostümen lassen kaum die Anfänge des Vereins vor 50 Jahren erraten. Angefangen hat alles, so heißt es in der Chronik des Vereins, mit dem üblichen Umherziehen der verkleideten Kinder in den 50-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts am Faschingsdienstag - fast so, wie es die Kinder heute an Halloween tun.

