Umzug in Deubach verlief weitgehend friedlich

Die Polizei zieht nach dem Deubacher Umzug mit etwa 8000 Menschen eine positive Bilanz.

Abgesehen von kleineren Delikten, verlief der Faschingsumzug in Deubach am Faschingsdienstag laut Polizei weitgehend friedlich. Am Rande der Veranstaltung kam es zu einer Körperverletzung. Ein betrunkener 24-jähriger Mann leistete Widerstand, als Polizeibeamten dessen Personalien feststellen wollten. Ein ebenfalls alkoholisierter 20-Jähriger beschädigte vorsätzlich das Rücklicht eines Feuerwehrfahrzeuges.

Die Rauschgiftgruppe der PI Zusmarshausen und Kräfte der Einsatzhundertschaft stellten drei Betäubungsmitteldelikte fest. Sie fanden unter anderem Ecstasy-Tabletten und Amphetamin. Eine der betroffenen Personen trug zudem ein Messer bei sich, welches bei Veranstaltungen nicht mitgeführt werden darf. Alle Personen erwarten nun entsprechende Anklagen. Die Veranstalter und Polizei schätzen, dass etwa 8000 Menschen an dem Umzug teilgenommen haben. Neben Polizei und Sicherheitsdienst waren insgesamt 99 Kräfte der Feuerwehr und 20 Kräfte des Rettungsdienstes im Einsatz. (AZ)