Deubach

vor 17 Min.

Was Deubach wirklich im vergangenen Jahrhundert verändert hat

Plus Bilder von früher im Vergleich mit Fotos von heute. Franz Nachtrub zeigte damit in seinem Vortrag, wie sich Deubach verändert und entwickelt hat.

Von Siegfried P. Rupprecht

In Deubach hat sich in den vergangenen Jahrzehnten viel verändert. Häuser sind abgerissen worden, ebenso landwirtschaftliche Anwesen und wichtige Versorgungseinrichtungen für die Bevölkerung. Diese Entwicklungen können durch nichts besser belegt werden als durch alte und neue Bilder. Franz Nachtrub brachte die örtlichen Veränderungen in seinem Vortrag „Deubach früher und heute“ im Rahmen der 950-Jahr-Feier des Orts in der Alten Schule einer großen Besucherzahl näher.

