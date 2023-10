Deubach

Zwei Verletzte nach Kneipenschlägerei in Deubach

Zu einer Schlägerei kam es am Sonntagabend in einer Gaststätte in Deubach, berichtet die Polizei.

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kommt es am Sonntagabend in einer Gaststätte in Deubach. Am Ende bekommen nicht nur die beiden Streithälse Ärger mit der Polizei.

Die Polizei berichtet von einer Kneipenschlägerei in Deubach. Demnach gerieten am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr zwei Männer im Alter von 55 und 57 Jahre aneinander. Die beiden Männer gerieten sich aber mächtig in die Haare. Der 55-Jährige wurde laut Polizei mit einem zerbrochenen Weizenglas im Gesicht verletzt und erhielt von dem 57-Jährigen zudem mehrere Faustschläge. Worum es bei dem Streit ging, berichtet die Polizei nicht. Allerdings teilt sie mit, dass der genaue Sachverhalt noch ermittelt werden müsse. Gegenüber der Polizei gab der Angreifer offenbar an, aus Notwehr gehandelt zu haben. "Alkohol dürfte bei dem Streit eine Rolle gespielt haben", heißt es im Bericht der Polizei. Ärger haben sich in diesem Zusammenhang auch noch zwei Zeugen der Schlägerei eingehandelt. Die beiden 51 und 62 Jahre alten Männer mischten sich während der polizeilichen Maßnahme ein und beleidigten die Beamten, berichtet die Polizei. Auch sie erhielten Strafanzeigen. (kinp)

