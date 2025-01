52 Sternsinger waren in Deuringen unterwegs

52 Kinder und Jugendliche waren am 6. Januar in neun Gruppen als Sternsinger unterwegs. Sie klingelten an jeder Haustüre und brachten den Menschen den weihnachtlichen Segen. Sie sammelten dabei über 4.400 Euro für Kinder in Not - so viel wie noch nie. Im stimmungsvollen Wortgottesdienst am Vormittag unter der Leitung von Petra Börner, Pfarrgemeinderatsvorsitzende der Pfarrei St. Gabriel, erhoben die 52 Sternsinger mit dem Lied „Kinder haben eine Stimme“ ihre ‚starke und kräftige‘ Stimme für die Kinderrechte weltweit, dem diesjährigen Motto der Aktion. (AZ)

Jana Tallevi