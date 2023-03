Deuringen

Auch das TV hat die Baumängel im Deuringer Doppelhaus im Fokus

Plus Die an MS erkrankte Katharina Greif muss aus ihrem Doppelhaus in Deuringen wieder ausziehen. Ein Fernsehteam dreht über die vielen Mängel in dem Haus einen Beitrag.

Von Matthias Schalla

Eine Woche wohnt Katharina Greif aus Deuringen nun bereits in ihrer Ferienwohnung in Neusäß. Doch die an Multipler Sklerose (MS) erkrankte 33-Jährige macht dort keinen Urlaub. Sie wohnt dort, weil ihre 100 Quadratmeter große Wohnung im neuen Doppelhaus Monate nach dem Einzug wieder eine einzige große Baustelle ist. Die Decke zum Obergeschoss liegt offen, Dämmmaterial quillt heraus. Lose Kabel hängen aus den Wänden und Decke und überall klebt Abdeckfolie auf dem Boden. Fluchtartig verlassen drei oder vier Handwerker die Räume als plötzlich ein Kamerateam der rt1. production auftaucht. Denn: Redakteurin Liane Baghai dreht für den Sender Sat.1 Bayern einen Beitrag über die schweren und zahlreichen Baumängel in dem Haus. Mängel, die so schwer sind, dass Katharina Greif vorübergehend wieder ausziehen musste.

