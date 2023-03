Baumängel in Deuringen werden ein Fall fürs Fernsehen

Ein Fernsehteam dreht in Deuringen für Sat.1 einen Beitrag über den Neubau einer an Multipler Sklerose erkrankten Frau. Sie muss wegen zu vieler Baumängel wieder ausziehen.

Vor einer Woche hat die an Multipler Sklerose (MS) erkrankte Katharina Greif aus Deuringen ihre neue Doppelhaushälfte gegen das 1-Zimmer-Appartment einer Ferienwohnung in Neusäß getauscht. Wie berichtet, hat die 33-Jährige aufgrund gravierender Baumängel ausziehen müssen. Nun war sie wieder vor Ort, um den Fortschritt der Reparaturen in Augenschein zu nehmen. Doch dieses Mal war sie nicht allein. Angemeldet hatte sich am Dienstag ein Kamerateam der rt1.tv production aus unserer Mediengruppe, die für Sat.1 Bayern einen Beitrag produziert.

Aufmerksam geworden durch unsere Berichterstattung, hat die Redaktion Kontakt mit Katharina Greif aufgenommen und sich ausführlich vor Ort über den schlimmen Zustand des neuen Doppelhauses informiert. Aktuell muss die komplette Zwischendecke zum Obergeschoss ihrer Schwester wieder herausgerissen werden. Das ausführende Subunternehmen hatte schlichtweg vergessen, den bestellten Schallschutz einzubauen. Die Mängelliste ist jedoch noch wesentlich umfangreicher. (thia)

Ausgestrahlt werden soll der Beitrag nach Information der Produktionsfirma möglicherweise bereits am Mittwoch, 8. März, spätestens am Donnerstag um 17.30 Uhr auf Sat.1 Bayern. Ein ausführlicher Bericht folgt.

