Baumängel: Kranke Hausbesitzerin wohnt jetzt in Ferienwohnung

Von Matthias Schalla

87 Baumängel findet die an MS erkrankte Katharina Greif in ihrem neuen Doppelhaus in Deuringen. Weil nun die 100-Quadratmeter große Decke wieder aufgerissen wird, muss sie ausziehen.

Der erste Schritt ist gemacht. Katharina Greif, die 2018 an Multipler Sklerose (MS) erkrankte, muss wie berichtet neun Monate nach der Übergabe aus ihrem neuen Fertighaus wegen 87 Baumängeln wieder ausziehen. Für den Übergang versprach ihr der Bauträger eine Ferienwohnung. Doch kurzfristig wurde der Aufenthalt untersagt, da der Vermieter nicht wollte, dass die 33-Jährige ihre beiden Hunde mitnimmt. Auf Anfrage unserer Redaktion versprach der Bauleiter, sich persönlich "mit Hochdruck" um die Sache zu kümmern. "Am Montag habe ich die Ferienwohnung bekommen und heute kann ich einziehen", teilte Katharina Greif am Mittwoch per Mail der Redaktion mit. Die letzten Tage waren und seien allerdings immer noch ziemlich stressig. Am Donnerstag meldete sie sich jedoch telefonisch aus ihrem Übergangsdomizil in Neusäß und teilte mit, dass auch ihre beiden Hunde dort wohnen dürfen. In den kommenden Tagen muss nun zunächst die komplette 100 Quadratmeter große Decke zwischen dem Erdgeschoss und dem Obergeschoss, wo ihre Schwester wohnt, aufgerissen werden. Das Unternehmen hatte vergessen, dort den bestellten doppelten Schallschutz einzuziehen. Zwar hatte sich die 33-Jährige gewundert, dass trotz der doppelten Dämmung stets die Kaffeemaschine der Schwester zu hören war, doch erst durch Zufall hat sie den Fehler bemerkt. Baumängel in Deuringen: Liste ist noch lange nicht abgearbeitet Erst als sie mit dem Finger in ein für die Lampen vorgesehenes viel zu großes Loch bohrte, merkte sie, dass dort nur eine statt der bestellten zwei Bodenplatten liegt. Auch die sogenannten "schalt-entkoppelten Metall-Federschienen" seien nach Auskunft der Baufirma schlichtweg "vergessen worden". Stand jetzt muss Katharina Greif bis zum 31. März in ihrer Ferienwohnung ausharren. Fakt ist jedoch auch, dass selbst nach dem Einbau des doppelten Schallschutzes die Mängelliste immer noch lange nicht abgearbeitet ist. Die 33-Jährige hatte aufgrund ihrer MS-Erkrankung und der damit verbundenen Gehbehinderung extra Barrierefreiheit für ihre Erdgeschosswohnung in Auftrag gegeben. "Ich bin ein freiheitsliebender Mensch und liebe es, an der frischen Luft zu sein", sagte sie. Der freie Zugang auf die Terrasse aber ist bislang ebenfalls noch nicht gegeben. Lesen Sie dazu auch Augsburg/Donauwörth Plus Ein Jahr lang Baustellen: Das kommt nun auf die Zugpendler zu

