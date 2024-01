Der Deuringer Hof hat wieder geöffnet

Seit Mitte Januar ist der Deuringer Hof wieder geöffnet. Die Pächter Nadine und Reiner Staricha wagen erneut einen Neustart mit der Gastwirtschaft mit Biergarten.

Aus gesundheitlichen und familiären Gründen waren sie 2022 gezwungen, den Deuringer Hof zu schließen. „Jetzt starten wir wieder endlich voll durch und sind überglücklich, in unserem liebgewonnenen Deuringen mit unseren beiden Söhnen Ryan (11) und Nico (7) Zuhause zu sein. Wir sind hier von den Deuringern und unseren Stammgästen so gut auf- und angenommen worden, die uns schon zu Corona-Zeiten unterstützt haben“, zeigen sich die jungen Wirtsleute glücklich und dankbar. Nach wie vor steht die 33-jährige Küchenchefin und Konditormeisterin Nadine Staricha am Herd, um die Gäste mit gut bürgerlicher Küche und ihren hausgemachten Kuchen und Torten (zum Wochenende und an Feiertagen) zu verwöhnen. Sie legt, wie ihr Ehemann und Bäckermeister Reiner (34), großen Wert auf eine gute Mischkalkulation des Preisniveaus, damit sich auch junge Familien den Besuch im Gasthaus noch leisten können. Die Öffnungszeiten des Deuringer Hofs (Telefon 0821/90798966) sind von Mittwoch bis Sonntag von 17 bis 22 Uhr. Samstag, Sonntag und an Feiertagen zusätzlich von 11.30 bis 15 Uhr. Montag und Dienstag ist Ruhetag. (inst)

