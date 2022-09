Breite Wege, blühende Flächen: Der Deuringer Wald wird sich verändern

Plus An den Seitenrändern der ehemaligen Militärwege durch den Deuringer Wald werden Büsche und Bäumchen entfernt. Dies ist Teil eines Gesamtkonzepts der Bundesanstalt für Immobilien.

Wer regelmäßig durch den Deuringer Wald läuft, wird sich seit einiger Zeit verwundert die Augen reiben. Links und rechts der ohnehin schon breiten Wege sind die kleinen Bäumchen, Sträucher und Büsche verschwunden. "Fast könnte man meinen, es handelt sich um die Vorbereitungen für den Bau einer neuen Straße durch den Wald", sagt ein Spaziergänger und fragt sich, so wie viele andere auch, was dort geplant ist. Auskunft gibt nun die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), die für das insgesamt mehr als 300 Hektar große Waldstück zuständig ist.