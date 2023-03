Deuringen

Der größte Christbaum Deutschlands aus Deuringen liegt am Boden

Georg Armbruster hat viele schöne Erinnerungen an den Christbaum vor der Kirche in Deuringen. Im Jahr 2016, als die Aufnahme entstand, hatte der Baum eine Höhe von 26,5 Metern.

Plus Die große Nordmann-Tanne vor der Kirche St. Gabriel in Deuringen muss gefällt werden. Doch ein würdiger Nachfolger reckt sich bereits in unmittelbarer Nähe empor.

Von Matthias Schalla

Es war ein emotionaler Abschied und so mancher Deuringer hatte an diesem Abend eine dicke Träne im Knopfloch. Zu einem letzten Baumloben trafen sich die Bürgerinnen und Bürger am Montag vor der Kirche in Deuringen und hoben ihr Glas zum Anstoßen auf den ganzen Stolz des Stadtberger Ortsteils - der knapp 30 Meter großen Nordmann-Tanne, deren letzte Nacht gekommen war. Am Dienstag ist der Baum gefallen und Deutschland hat seinen wohl größten natürlich gewachsenen Christbaum verloren. Kirchenpfleger Georg Armbruster denkt mit Wehmut an die vielen schönen Momente, die es nun nicht mehr unter dem grünen Kleid des Nadelbaums geben wird. Doch nur wenige Meter entfernt wächst bereits ein gar nicht mal so kleiner Lichtblick heran.

