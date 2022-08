Deuringer Künstler zeigt eine Hommage an das schwäbische Fleckvieh

Plus Offene Ateliertür: Der freischaffende Künstler Jan Walter Junghanss lebt und arbeitet in Deuringen. Seine Bilder entstehen vor Ort bei jedem Wind und Wetter.

Eine lebendige Kunstszene hat sich im Augsburger Land entwickelt, deren Künstlerinnen und Künstler sich einen Namen gemacht haben. Nun öffnen Kunstschaffende im 50. Jubiläumsjahr des Landkreises Augsburg ihre Ateliers. Den Auftakt machte der freischaffende Künstler Jan Walter Junghanss aus Deuringen, in dessen Bildern die Liebe zur Heimat zu entdecken ist.