Deutschlands größer Christbaum in Deuringen bleibt den Lesern in Erinnerung

Vor wenigen Tagen muss Deutschlands größter natürlich gewachsener Christbaum in Deuringen gefällt werden. Mit Wehmut denken unsere Leser an die Nordmanntanne zurück.

Nicht leicht gefallen ist vielen Deuringern der Abschied von ihrem Christbaum. Wie berichtet musste die knapp 30 Meter hohe Nordmanntanne vor wenigen Tagen gefällt werden, da krankheitsbedingt bereits armdicke Äste herunterfielen und offensichtlich die Krone nicht mehr gesund war. Doch die Erinnerungen an den stattlichen Baum, der bereits vor etwas mehr als sechs Jahren seine Artgenossen in München (24 Meter), Augsburg (20 Meter) und sogar die legendäre Nordmanntanne, die zu Weihnachten das Rockefeller Center in New York schmückt, in den Schatten stellte, bleiben erhalten.

"Als Ur-Deuringerin bin ich mit diesem Baum aufgewachsen", schrieb uns Miriam Gruber. Aufgrund seines präsenten Platzes hatte sie ihn täglich im Blick. Als Kind fieberte man der Weihnachtszeit entgegen und freute sich über einen beleuchteten Schulweg entlang der Hauptstraße. "Als ich den Zeitungsartikel über die Fällung des Baumes gesehen habe, war ich schockiert und den Tränen nahe. Wir hoffen, dass der neue Baum mindestens so hoch und so schön wird wie der Alte, um einiges robuster und langlebiger und noch vielen Generationen Freude bereiten wird."

Eine Spezialfirma nahm die Fällung der 28 Meter hohen Tanne vor der Kirche in Deuringen vor. Foto: Ingrid Strohmayr

Teilen auch Sie Ihre Erinnerungen an den Deuringer Christbaum mit uns. Mailen Sie uns ein Foto und geben uns eine kurze Info, wann und zu welchem Anlass die Aufnahme entstanden ist. Die Bilder werden wir dann auf einer Sonderseite in der Zeitung und auf unserer Homepage veröffentlichen. Mail: redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de, Stichwort: Christbaum Deuringen.

Nur noch ein Stück Geschichte: Der ganze Stolz der Deuringer liegt am Boden. Foto: Ingrid Strohmayr





