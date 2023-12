Die Ortsmitte von Deuringen soll so bleiben, wie sie ist

Nicht nur die Ortsmitte von Deuringen bleibt erhalten. Auch der Deuringer Hof wird bald wieder seine Türen öffnen. Mit einem Weihnachtsbiergarten geht es los.

Die Stadträte in Stadtbergen waren sich bei diesem Thema zuletzt immer einig: Die Ortsmitte in Deuringen soll bleiben, wie sie ist. Auch wenn eine Nachverdichtung stattfinden kann, um neuen Wohnraum zuzulassen, soll kein Baum einem neuen Gebäude zum Opfer fallen. Gehölze, die krank oder zu alt sind, müssen durch neue aus heimischer Art ersetzt werden. Das ist im Bebauungsplan festgelegt, der in der letzten Stadtratssitzung einstimmig gebilligt wurde.

In einem beschleunigten Verfahren wird für die vorhandenen Nutzer Rechtssicherheit hergestellt. Davon profitieren alle Gebäude rund um die Kreuzung Allgäuer Straße/Sandberg- und Kapellenstraße. Dazu gehören die Kirche St. Gabriel, die Kapelle St. Joseph, die Kindertagesstätte und die Feuerwehr. Auch die angrenzenden privaten Flächen unterliegen dem Bebauungsplan, die Wohn- und Geschäftsgebäude dies und jenseits der Kreuzung. Dort sind Veränderungen oder Neubauten nur in den bisherigen Geschosshöhen zulässig. Die Dach- und Fassadengestaltung muss ins Ortsbild passen.

„Diese Situation zu sichern und nicht die Gefahr einer unkontrollierten Verdichtung, die ausschließlich an den großzügigen Vorgaben für Innenbereichsvorhaben gemessen wird, weiter bestehen zu lassen, ist für den Charakter von Deuringen von großer Bedeutung“, betonte SPD-Mann Matthias Künzel. In seinem Redebeitrag wies er darauf hin, dass es nach einem solchen Verlust einer Ortsmitte ein langer Weg sei, diese wieder herzustellen. Als Beispiel nannte er Stadtbergen, das, wie zuletzt berichtet, mit der Neugestaltung der Karrenwege „Am Graben“ einen ersten Schritt in Richtung neues Ortszentrum gegangen ist.

Im nächsten Jahr soll im Deuringer Hof wieder bewirtet werden

„Grundsätzlich soll mit der Aufstellung des Bebauungsplans das Ortszentrum in Deuringen in seiner jetzigen Zusammensetzung an Nutzungen erhalten werden“, erklärte Susanne Hörbrand vom Bauamt. Deshalb wurde für den Deuringer Hof, einst Poststation, die Nutzung als Wirtshaus im Erdgeschoss festgeschrieben. Das Obergeschoss kann wie in allen anderen Gebäuden vielseitig genutzt werden: zum Wohnen, für Geschäfts- und Büroräume, für Einzelhandelsbetriebe, zur Beherbergung oder auch für Verwaltung sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Wie berichtet, war der Deuringer Hof zwischenzeitlich geschlossen. „Aktuell ist tatsächlich kein Leerstand mehr gegeben. Die früheren Wirtsleute wagen am Jahresende, zum wiederholten Mal, den Neustart“, berichtete Künzel, der selbst in Deuringen wohnt. Losgehen soll es am 6. Januar. Die Pächterfamilie Staricha bewirbt auch ihren Weihnachtsbiergarten, der am Donnerstag, 30. November, und am Freitag, 1. Dezember, sowie an jedem weiteren Adventswochenende freitags und samstags von 17 bis 22 Uhr stattfindet.

