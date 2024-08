Drei Tage lang Spaß, Sport und Spiele in Deuringen

Mehr als 600 Besucherinnen und Besucher genossen das dreitägige Sommerfest der SpVgg Deuringen. Das Fest wurde am Freitagabend mit einem Fußballspiel der Alten Herren der SpVgg Deuringen gegen den FC Horgau eröffnet. Die„Attraktiven Herren“ siegten souverän mit 3:0. Anschließend sorgte die Band „Close to the bridge“ mit Melodic Rock bis spät in die Nacht für gute Stimmung. Der Samstag stand im Zeichen von Sport und Spiel. Nach einem Turnier der JFG Schmuttertal folgten zwei Testspiele der Herrenmannschaften, bei denen die Erste Mannschaft mit 4:0 gegen den SSV Anhausen II gewann. Parallel fand der Nordic-Walking-Kleeblattlauf statt. Abends spielte die Band „Ace Shawn Trio“ Tanzmusik aus den 50er Jahren, und die Gäste konnten neue Cocktail-Kreationen genießen.



Am Sonntag standen die Kinder im Mittelpunkt. Es gab Jugendfußballturniere, eine Kinder-Olympiade und einen Trommelworkshop mit Benjamin Mayr, der großen Anklang fand. Beim Frühschoppen sorgte Manfred Feldhaus für gute Stimmung im Festzelt. Unter den Gästen war auch Paulus Metz, Stadtbergens Bürgermeister. Abschließend dankte der Vorsitzende des Vereins, Martin Großmann, den mehr als 60 Ehrenamtlichen, die beim Fest unter der Leitung von Hauptorganisatorin Pamela Brendel mitangepackt hatten. Martin Großmann