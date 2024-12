„Es ist schön zu sehen, wie das ganze Dorf zusammenkommt“

Rund 350 Gäste versammelten sich am 6. Dezember bei klarem Winterwetter im Biergarten der Waldgaststätte. Ein Highlight war die große Kindergruppe, die voller Vorfreude auf das Erscheinen des Nikolaus wartete. Dank großzügiger Spenden konnte die SpVgg Deuringen an alle Kinder, etwa 150 an der Zahl, kostenlos Tüten verteilen – gefüllt mit Süßigkeiten, Obst und Nüssen. Für wärmende Momente sorgte der Kinderpunsch, der an diesem kalten Abend besonders beliebt war.

Auch die Erwachsenen kamen auf ihre Kosten: Etwa 200 Besucher ließen sich die herzhaften Bratwürste schmecken, die schnell restlos ausverkauft waren. „Die Bratwürste haben einfach klasse geschmeckt“, war aus vielen Mündern zu hören. Nach dem Besuch des Nikolaus ließen die Gäste den Abend bei Punsch und Glühwein am knisternden Lagerfeuer ausklingen. Die ausgelassene und dennoch besinnliche Stimmung steigerte die Vorfreude auf Weihnachten.

Die Nikolausfeier der SpVgg Deuringen hat sich zu einer festen Tradition entwickelt, die Jung und Alt begeistert. Die Organisation lag erneut in den bewährten Händen von Klaus Mayr und seinem engagierten Team, unterstützt von zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. „Es ist schön zu sehen, wie das ganze Dorf und viele auswärtige Gäste zusammenkommen und gemeinsam einen besonderen Abend erleben“, freute sich Martin Großmann, erster Vorsitzender des Vereins. Die Vorfreude auf die nächste Feier ist bereits jetzt groß – ein Termin, den man sich unbedingt vormerken sollte.

