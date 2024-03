Deuringen

Gegrillte Fische am Karfreitag halfen diesem Verein aus der Not

Fischtandler Am Karfreitag ist es wieder soweit: In Deuringen werden Forellen gegrillt und geräuchert. Im Bild von links: Die Deuringer Fischtandler Norbert Jörges, Manfred Wyzgala, Werner Berchtold und Klaus Mayr.

Plus Seit 25 Jahren grillt und räuchert die Fischtandlergruppe der Spielvereinigung Deuringen am Karfreitag und auch auf dem Stadtfest Forellen. So fing es an.

Von Ingrid Strohmayr

Vor über einem Vierteljahrhundert, als die Spielvereinigung Deuringen in eine nicht selbst verschuldete finanzielle Schieflage geriet, hatten die damaligen Vorstandsmitglieder Franz Bröll, Klaus Mayr und Norbert Jörges nur ein Ziel: Ihren Verein aus den roten Zahlen zu holen. So entstand die Idee, anlässlich des 50-jährigen Bestehens, das in einem kleinen Festzelt auf dem Sportgelände gefeiert wurde, vom üblichen Essensangebot einmal abzuweichen, um erstmals frisch gegrillte Forellen anzubieten. „Die Resonanz unserer Deuringer war zwar sehr gut, aber mit 124 verkauften Fischen an drei Tagen war es für uns doch ein mäßiger Erfolg“, erinnert sich Norbert Jörges an die Anfänge der Fischtandlergruppe, der rund 16 Vereinsmitglieder angehören. „Die meisten sind sogar von Anfang an als harter Kern dabei, denn wir haben uns das Motto ‚Das WIR vereint‘ auf die Vereinsfahne geschrieben“, so Jörges.

Als 2003 das Angebot kam, am historischen Fest am „Wertachbrucker Thor“ teilzunehmen, waren die Deuringer voller Tatendrang dabei. Eine Mittelalter-Hütte wurde selbst gezimmert, ein großer Grill ausgeliehen und in Deuringen nähten die Frauen um die Wette, um die 50 Helfer mit historischen Gewändern auszustatten. Die Nähmaschinen liefen heiß! „Unsere damalige Jugend half mit, darunter auch der heutige Vorsitzende Martin Großmann, der als 10-Jähriger mit seinen Fußballfreunden fleißig mithalf“, erzählt Martina Jörges, die bis heute die Kasse des Vereins verwaltet. „Wir haben unsere heimischen Forellen, die wir nach wie vor aus Bieselbach bei Horgau holen, an Holzspießen gegrillt. Doch aufgrund der großen Nachfrage waren die schnell abgefackelt, so schickten wir spontan Manfred Wyzgala nach Hause, um schnell weitere zu schnitzen“, sagt Klaus Mayr und muss beim Gedanken daran heute noch lachen.

