Deuringen

vor 17 Min.

In Deuringen geklautes Auto taucht bei Regensburg wieder au

Unbekannte sind am Wochenende in Einfamilienhaus im Stadtberger Ortsteil Deuringen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Täter in der Zeit zwischen Samstagabend, 21.45 Uhr und Sonntag, 8 Uhr, in das Haus im Glockenblumenweg ein. Dabei entwendeten die Täter unter anderem ein in der Hofeinfahrt geparktes Auto. Der Wagen konnte im Rahmen der Ermittlungen wenig später bei Regensburg gefunden werden. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (kinp)

