Jugendliche randalieren in Deuringen in einer Kirche

Zeugen bemerken am Montag in Deuringen, wie Jugendliche in einer Kirche randalieren und Sachen zerstören. Bevor die Polizei eintrifft, können die Täter flüchten.

Jugendliche haben am Montag in einer Kirche in Deuringen randaliert und dabei einigen Sachschaden verursacht. Zeugen hatten gegen 17 Uhr den Vorfall in der Sandbergstraße mitbekommen und die Polizei alarmiert.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten waren die Täter allerdings bereits geflüchtet. In der Kirche hatten sie zuvor einen Desinfektionsspender in Brand gesetzt und in das Taufbecken geworfen. Zudem wurden einige Kerzen zerbrochen, flüssiges Kerzenwachs auf Boden und Bänke verteilt und Löcher in einen Schirm gebrannt. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei in Pfersee bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (thia)